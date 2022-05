Un stade de la Coupe du Monde 2022 équipé des systèmes de désinfection BIO-UV Group

L’édition 2022 de la Coupe du Monde de football se déroulera au Qatar. Une première pour la compétition qui a nécessité la construction de six nouveaux stades, dont celui d’Al-Bayt, situé dans la ville d'Al Khor, près de Doha. Cette enceinte sportive a par ailleurs été équipée des systèmes de désinfection de l’entreprise française BIO-UV Group. Des technologies qui ont pour objectif de traiter l’eau des bassins semi-collectifs et collectifs situés aux abords du stade.

Spécialiste de la désinfection de l’eau par traitement aux rayons ultraviolets (UV) et à l’ozone, BIO-UV Group a été choisi pour être l’un des fournisseurs de la Coupe du Monde de Football 2022 qui se déroulera au Qatar. L’entreprise française a en effet équipé le stade d’Al-Bayt d'une gamme de systèmes triogen, reposant sur des technologies de traitement de l’eau par UV et par ozone.

Il s’agit des générateurs d'ozone triogen O3 M7-520A et O3 M6-WC50S, ainsi que des systèmes de traitement de l'eau par UV plein débit triogen CF1000 et CF220, qui ont été tous deux installés par le partenaire intégrateur local Watermaster Qatar. Mis en service pour l’inauguration de la Coupe Arabe de la FIFA en décembre 2021, ces systèmes de désinfection ont pour but de traiter les piscines des vestiaires, les fontaines et les vastes lacs décoratifs situés autour de la deuxième plus grande enceinte sportive du Qatar.

« Les lacs, les fontaines et les bassins d’ornement situés dans l'enceinte du stade constituent un magnifique habitat naturel pour des milliers de poissons, c'est pourquoi la désinfection sans produits chimiques et les systèmes permettant la réutilisation des effluents d'eaux usées traitées (EET) étaient très importants sur le plan environnemental », explique Souheil Nasrallah, directeur général de Watermaster Qatar.

Des technologies complémentaires au chlore

Les circonstances de la compétition de cette année, tel que le lieu, mais aussi ses particularités climatiques, font que le traitement et la qualité de l'eau doivent être davantage surveillés. « Dans les climats plus chauds, une attention particulière doit être accordée à la désinfection, car le taux de multiplication des bactéries, des virus et des algues peut être exponentiellement plus rapide. Il existe également un potentiel plus important de maladies et de parasites exotiques », précise Anne Julia, directrice export de BIO-UV Group.

Alors qu’une quantité minimale de chlore doit être ajoutée aux piscines publiques en vertu de la loi, l’utilisation des UV et de l’ozone comme source secondaire de désinfection réduit considérablement la demande en chlore, ce qui permet de faire des économies et d’améliorer la qualité de l’eau. « Les technologies d'oxydation par l’ozone et les rayons UV-C détruisent de nombreux contaminants de l'eau, en s'attaquant directement à l'ADN des bactéries et des micro-organismes. Elles sont également efficaces pour traiter les agents pathogènes résistants au chlore, tels que Cryptosporidium et Giardia », souligne Khalifudeen Shafi, responsable régional de BIO-UV Group.

BIO-UV Group a ainsi pu installer ses technologies dans de nombreux bassins à travers le monde. À titre d’exemple, l’entreprise française a pu équiper des enceintes sportives, comme le Shanghai Oriental Sports Center en Chine, mais également des aquapark comme à celui du Disneyland de Hong Kong, ou encore des aquariums comme l’Aquarium de Paris en France.



Robin Schmidt

Photo de une : ©BIO-UV Group