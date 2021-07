BITZER FRANCE

Des denrées alimentaires fraîches, des bâtiments bien climatisés, des processus industriels refroidis en toute fiabilité – les produits BITZER sont garants de performances optimales là où les utilisateurs ont besoin d’une technique de réfrigération et de climatisation moderne.

Les technologies de refroidissement et de climatisation font partie intégrante de notre vie.

Le groupe BITZER apporte depuis 86 ans une contribution importante dans ce domaine par des produits et services innovants. Nos produits garantissent en effet un climat optimal dans les bus, trains ou locaux d'habitation et permettent de conserver la fraîcheur des aliments sur le trajet du retour chez soi. La perfection et la précision déterminent nos actions, l'efficacité et la durabilité notre réflexion.

C'est avec compétence professionnelle et passion que nous faisons progresser le développement des technologies de compresseur et assumons ainsi notre responsabilité en tant que leader du marché.

Des racines locales, une présence mondiale : Avec ses 72 sites et quelque 3800 collaborateurs, BITZER SE est représenté dans plus de 90 pays.

Toute entreprise hyper-exigeante doit déjà assurer des performances de pointe en amont de la production proprement dite. Le département Achat de BITZER collabore étroitement avec des fournisseurs du monde entier et veille à ce que les matériaux de qualité soient toujours disponibles à des conditions équitables et concurrentielles. Là également, « Made by BITZER » est synonyme de qualité de haut niveau depuis des décennies.

Le savoir-faire de BITZER :