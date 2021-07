BLANCO conçoit des systèmes qui sont soigneusement désignés pour interagir et augmenter la fluidité de travail au point d'eau de votre cuisine.

La marque convainc à travers le monde grâce à des produits d'une qualité élevée, dotés d'un design moderne et d'une grande ergonomie.

Boire, préparer à manger, nettoyer votre cuisine, les systèmes BLANCO vous facilitent toutes ses actions. Le groupe BLANCO est l’un des fabricants d’éviers et de mitigeurs de cuisine de qualité supérieure les plus importants au monde.

L’entreprise est le premier fabricant d’éviers en Allemagne et produit des éviers dans les matériaux clés que sont l’acier inoxydable, le Silgranit et la céramique.

Ses 1 500 employés dévoués sont à la base de son succès. L'entreprise a généré 408 millions d’euros de ventes en 2020, dont environ 63 % sur les marchés internationaux.

Cette entreprise familiale a été fondée en 1925 et est l’incarnation de la qualité et fiabilité allemande depuis lors. Avec E.G.O., BLANCO Professional, DEFENDI et Arpa, BLANCO fait partie de la holding BLANC & FISCHER.

La satisfaction de nos clients est primordiale. Grâce à des solutions innovantes, nous créons des centres culinaires et éviers mettant en avant un design professionnel, une qualité supérieure et de nombreux avantages pour les utilisateurs. Nous souhaitons rester le fournisseur d'éviers et robinetteries le plus attractif et atteindre une position sur le marché d’importance internationale grâce à notre perfection et notre fiabilité, surtout en matière de service client. Nous souhaitons continuer à attirer des employés dévoués et talentueux qui savent travailler avec nos partenaires d’une manière centrée sur la qualité et l'éco-responsabilité. Nous aspirons à obtenir une croissance et une stabilité durable pour l’entreprise.

Le savoir-faire de BLANCO :