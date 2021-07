BLARD : Le spécialiste du regard en béton, depuis plus de 50 ans.

André BLARD convoie du charbon de Cardiff, Pays de Galles, vers le port de Pont-Audemer.

Ce sont les premières importations de charbon sur le continent.

L’idée a du succès et la « Maison BLARD » s’ancre dans la cité Risloise avec une petite flotte de bateaux.

Du début du siècle à la seconde guerre mondiale, la famille BLARD élargit sa palette et développe une activité de négoce de matériaux de construction.

Elle commercialise les premiers produits en béton qu’elle fabrique à Pont-Audemer :

Poteaux de clôture

Blocs en béton (agglos)….

De cette expérience préindustrielle naissent :

Une conviction : celle de disposer localement de matières premières d’excellente qualité (graviers de Risle et sable de Seine)

La maîtrise d’un savoir faire des produits en béton de qualité.

En 1964, parallèlement à son activité principale, BLARD mène des recherches sur la fabrication industrielle d’éléments de regards de visite destinés au « tout à l’égout ».

1965, à l’époque les entreprises n’ont d’autres solutions que de maçonner ou de couler en place, l’idée même d’un élément préfabriqué devant supporter des charges roulantes soulève de nombreuses objections.

En dépit des réticences, et conscient de l’urgence des besoins, BLARD fait alors le choix unique en France de se spécialiser dans la fabrication de regards et de boîtes de branchement pour les réseaux d’assainissement.

C’est le début de la spécialisation avec, dès l’origine, une vocation qualitative : faire différent.

Début 2021 BLARD créée la marque Blard Environnement dont la volonté est de proposer aux collectivités une gamme complète de conteneurs d’apport volontaire (enterrés, semi-enterrés, aériens) innovante et qualitative et ses services associés.

