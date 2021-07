BLASTRAC : Le leader international dans le développement et la fabrication de matériels de préparation de surface.

Nous avons mis une gamme complète de plus de 50 machines différentes pour la préparation et la maintenance des sols et autres surfaces, quels qu’en soit le matériau. Nos techniques innovantes sont développées en interne, sur demande, par notre département R&D.

BLASTRAC investit en permanence dans son service de recherche et développement. Nos technologies de préparation et d’entretien des sols et de surfaces sont développées en interne. Dans le processus de développement de nouvelles machines, nous mettons l’accent sur 3 points : la facilité d’utilisation, la productivité et le respect de l’environnement.

Au fil des années, BLASTRAC s’est entouré des meilleurs fournisseurs qui peuvent garantir la qualité que nous assurons à nos clients.

Aujourd’hui, les pièces, petites et grandes, indispensables au fonctionnement de nos machines, sont produites par des fournisseurs qui ont des années d’expérience dans la fabrication de pièces de précision.

Chez BLASTRAC, nous ne développons pas seulement nos propres machines, outils et technologies pour la préparation des surfaces, mais nous les produisons également en grande partie nous-mêmes. De toutes les carrosseries que nous utilisons sur nos machines, plus de 80% sont fabriquées dans nos propres usines.

Grâce à notre service logistique performant, chez BLASTRAC, nous sommes en mesure de livrer n’importe quelle machine ou pièce de rechange partout dans le monde. En fonction de la taille ou du format des marchandises, nous trouverons la solution la plus économique pour que vous receviez votre commande dans les meilleurs délais.

Le savoir-faire de BLASTRAC :