BLYGOLD est une entreprise innovante et tournée vers l'avenir qui offre une protection unique et durable de haute qualité contre la corrosion.

Avec plus de 40 ans d'expérience et de savoir-faire, BLYGOLD est le leader sur le marché de la protection anticorrosion haut de gamme de l'équipement HVAC.

BLYGOLD travaille avec un réseau mondial d'applicateurs qualifiés et agréés, créant ainsi le même niveau de qualité d'applications partout dans le monde.

Notre norme de qualité globale, des produits soigneusement testés et une technique d'application spécialisée offrent les meilleures mesures de protection disponibles contre la corrosion.

La R&D continue et une compréhension profonde du marché et de ses défis et de ses exigences nous ont maintenus comme étant le leader du marché depuis 1976.

Grâce à notre réseau mondial d'applicateurs BLYGOLD locaux, nous sensibilisons les tendances mondiales, au niveau local. Nous avons une connaissance supérieure et la compréhension des produits, du marché et des clients.

En outre, nous avons une mentalité souple et résolvant les problèmes pour innover de manière fiable les produits, les services et la solution pour ces tendances mondiales.

BLYGOLD se concentre sur les services et les produits qui offrent des solutions durables aux problèmes auxquels sont confrontés nos clients. À côté de la corrosion causant des dommages économiques, elle affecte également la santé, la sécurité et les questions environnementales.

Les produits et services BLYGOLD prolongera la durée de vie économique de votre équipement et maintiendra une efficacité élevée. Nos solutions se concentrent sur l'extension de durée de vie, l'économie d'énergie et les mesures de réduction des coûts pour votre équipement HVAC.

Le savoir-faire de BLYGOLD :