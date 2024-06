BMI FRANCE est un fabricant français de solutions complètes pour le toit en pente et le toit terrasse.



Nous commercialisons des systèmes innovants de couverture et d’étanchéité qui offrent fiabilité et tranquillité d’esprit aux architectes et artisans, ainsi qu’aux propriétaires d’immeubles ou de maisons.



Nos experts vous assistent dans la conception de votre projet et dans le choix de la solution la plus adaptée à votre besoin. Qu’il s’agisse d’une problématique technique ou d’un besoin d’informations sur nos produits, nous vous accompagnons dans vos projets résidentiels ou non-résidentiels.



BMI FRANCE est une filiale de BMI Group, le plus grand fabricant de solutions de couverture et d’étanchéité pour le toit-terrasse et le toit en pente en Europe.



Avec 152 sites de production et des activités en Europe, Asie et Afrique du Sud, BMI Group perpétue une tradition d'innovation et d'excellence à travers des marques renommées comme Monier, Braas, Redland, Siplast, Icopal...



Le savoir-faire de BMI FRANCE :

Tuiles terre cuite

Tuiles béton

Tuiles bardages

Tuiles métalliques

Isolation

Composants

Étanchéité des toitures-terrasses

Produit : Interply Hydro

Traitement des parois enterrées

Écrans de sous-toiture

Barrières radiantes

Produit : Interkaro

Étanchéité complémentaire

Bardeaux

Insonorisation

Batibook, le catalogue Siplast

Produit : Interply P

Offre Bâti