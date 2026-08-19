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BOBCAT France - Batiweb

BOBCAT France

55 Rue du Chêne Vert
44160 PONTCHATEAU
France
Site web de la marque

Bobcat conçoit et commercialise des engins compacts destinés aux professionnels du bâtiment, des travaux publics, de l’agriculture, de l’aménagement paysager et de la manutention. La marque propose des équipements adaptés aux chantiers, aux exploitations agricoles, aux espaces verts et aux environnements industriels.

La gamme Bobcat comprend notamment des mini-pelles, des chargeuses compactes sur pneus ou sur chenilles, des chargeuses articulées, des chariots télescopiques, des tracteurs compacts, des chariots élévateurs, des équipements de compactage, des compresseurs d’air et des groupes électrogènes.

Bobcat développe également de nombreux accessoires permettant d’adapter les machines aux travaux de terrassement, de démolition, de nivellement, de levage, de nettoyage, de recyclage ou de déneigement. L’entreprise complète son offre avec des pièces détachées d’origine, des solutions d’entretien, des extensions de garantie et des services numériques dédiés au suivi des équipements.

Présente en Europe à travers des bureaux, des centres de distribution et des sites de production, Bobcat dispose notamment d’activités industrielles et de bureaux d’études à Pontchâteau, en France. Ses équipements sont distribués et entretenus par un réseau de concessionnaires spécialisés.

 

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