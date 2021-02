BOBCAT France

Sambron où un fabricant de téléhandler-typechariot élévateur. La société a été fondée au début des années 1990 en France. L’entreprise est entrée en administration dans les années 1990 et a ensuite été reprise par le Groupe Fayat, puis par Bobcat.

les produits :

Sambron FDI TEC 3000

Sambron AM10 Sambron AM10 L’AM10 a travaillé sur le même principe qu’une chargeuse de dérapage en ce qui concerne les fourches avec des bras qui pivotaient des côtés de la machine.

Si la machine a pris feu et que les bras étaient dans la mauvaise position, il était très difficile de descendre rapidement de la machine, comme cela s’est produit sur un site de Manchester. (Manchester Council Direct Works Dept avait certaines de ces machines au début et au milieu des années soixante-dix) L’AM10 avait un moteur Agrom qui, je pense, était Français, Certains peuvent aussi avoir été équipés de moteurs Deutz.

Sambron CM F20 Télescopique

Sambron Jac 24 - Celui-ci ressemblait à une machine télescopique, mais la flèche était en fait fixe et non télescopique. Le Jac 24 a été développé dans le J24S, toujours avec une perche fixe, puis le J24T avec un boom télescopique au début des années 80.

Sambron ont été Français et étaient en existence au début des années soixante-dix et ont été acquis par Fayat en 1986.

Fayat a fusionné Sambron avec sa division IED peu de temps après. Ils ont également fait une gamme de chariots élévateurs à mât fixe similaires à Sanderson et JCB et un certain nombre de dépotoirs de site.