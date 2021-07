BODARD CONSTRUCTION

BODARD : Acteur historique du marché modulaire

Fort d'une expérience de plus de 50 ans et d'un savoir-faire reconnu, BODARD fait partie des acteurs historiques du marché de la construction modulaire en France. Ses 2 usines de fabrication en Vendée et en Moselle permettent à l'entreprise d'offrir une excellente réactivité à ses clients.

BODARD se distingue par sa capacité à créer des modulaires pour tous les besoins, allant du bungalow fonctionnel et économique jusqu'au projet de grande envergure à l'architecture sur-mesure.

En 2017, BODARD a rejoint GSCM (Groupe Solfab Constructions Modulaires) aux côtés de 2 autres fabricants de modulaires : SOLFAB à Nantes et DECORTES à Lyon.

CNSE, fabricant d’abris roulants, complète l’offre de solutions modulaires existantes depuis 2019.

Comptant plus de 300 salariés et 5 usines de fabrication, GSCM est le 2ème fabricant de modulaires et le 1er d’abris roulants en France. Ce rapprochement entre plusieurs grands noms de la construction modulaire permet au Groupe de devenir un interlocuteur majeur du marché de la construction modulaire, en unissant les forces et complémentarités de chacun. Avec une localisation privilégiée à Nantes, aux Sables d'Olonne, à Lyon et à Metz, le Groupe étend sa présence sur l'ensemble du territoire afin de se rapprocher au plus près de sa clientèle.

Le savoir-faire de BODARD :