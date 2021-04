BOET STOPSON

BOËT StopSon met en harmonie votre environnement sonore. Avec une expérience de plus de 60 ans, BOËT StopSon est un expert reconnu en matière d'isolation acoustique. Nous vous aidons à réduire les nuisances sonores dans les secteurs de l'énergie, du bâtiment, du médical et de l'industrie.

Le traitement acoustique est une priorité dans le contexte environnemental actuel. Les solutions acoustiques proposées par BOËT StopSon dans le cadre du traitement du bruit, permettent de respecter les normes en vigueur et les règles de protection de l’environnement sonore.

Expert dans l’isolation acoustique

Fort de ses nombreuses années d’expérience dans l’isolation phonique, BOËT StopSon a évolué afin de devenir l’un des principaux acteurs de l’insonorisation, proposant des solutions anti-bruit toujours plus performantes.

Nos ingénieurs, spécialisés dans le traitement des nuisances sonores mettent en place des solutions acoustiques adaptées dans le cadre de la lutte contre le bruit en réponse aux besoins de chacun de ses clients :

OEM (Original Equipement Manufacturer)

EPC (Engineering Procurement and Construction)

Utilisateurs finaux

BOËT StopSon a mis en place des outils de maitrise de l'ingénierie, de la conception et de la réalisation répondant aux exigences de la norme d'Assurance Qualité ISO 9001 version 2015, certifiée par le Bureau Veritas.

Portes isophoniques, écrans acoustiques, silencieux de ventilation ou encore cabines audiométriques, BOËT StopSon propose des dispositifs de réduction du bruit couvrant l'intégralité de la problématique liée aux nuisances sonores, allant de la conception à l'installation en passant par la fabrication d'équipements anti-bruit pour des activités aussi variées que l'énergie, le bâtiment, l'industrie et le médical. Afin de vous garantir de toujours disposer des solutions anti-bruit les plus performantes et rester un acteur majeur dans l'insonorisation industrielle, BOËT StopSon renforce ses investissements dans la recherche et le développement à travers son laboratoire, ses équipements de mesures spécifiques et de l'acquisition de logiciels par éléments finis. N'attendez plus et luttez contre le bruit avec BOËT StopSon !

Le savoir-faire de BOËT StopSon :

ENERGIE : BOËT StopSon vous accompagne dans vos projets de production d'énergie en vous proposant des solutions de traitement acoustique pour vos installations. Grâce à son expérience de longues années, BOËT StopSon vous propose également des solutions d'isolation acoustique dans le milieu du nucléaire et de la marine.

BATIMENT : BOËT StopSon propose des dispositifs de réduction du bruit répondant aux exigences techniques et impératifs architecturaux de tous types de bâtiments. Grâce à son expérience, BOËT StopSon est devenu l'un des principaux fournisseurs de solutions anti-bruit de qualité pour le bâtiment.

MEDICAL : Grâce à son expérience dans le traitement acoustique, BOËT StopSon fabrique et installe des cabines et salles de tests audiométriques. Ces solutions acoustiques sont adaptées pour des structures telles que des cliniques, des hôpitaux, des écoles ou encore des laboratoires.

INDUSTRIE : L’évolution permanente des normes acoustiques et de réglementation du travail obligent les responsables QSE a être de plus en plus sensibilisés aux problèmes auditifs des salariés. BOËT StopSon est votre partenaire acoustique pour répondre aux demandes des salariés, au CHSCT, à la médecine du travail, à l’inspection du travail ou encore à la CRAM.