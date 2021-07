Le BOIS TRAITE : Protection des bâtiments, Matériel traitement des bois, matériel pour l’assèchement des murs

Le traitement des bois, une activité parfois ingrate, mais combien originale et d’une grande utilité.

Investi depuis 49 ans dans ce domaine (Applicateur CTBA, puis fabricant d’injecteurs et de matériels) Claude Grisolet, fondateur, n’a cessé de se passionner pour ce métier, afin de le rendre plus agréable, plus rapide et plus efficace.

L’humidité est assurément la principale cause de nombreux désordres affectant les bâtiments anciens ou mal isolés.

En effet, elle provoque la dégradation des murs, des bois, le développement des champignons, du salpêtre et des bactéries (nuisibles à la santé), la prolifération des termites et le refroidissement des locaux.

Autant de problèmes que le groupe Osmose se charge de résoudre efficacement depuis 1936.

Le savoir-faire du BOIS TRAITE :

MATERIEL – INJECTEURS

Electro-pompe

Bûchage des bois

Injection des murs

Humidité Diagnostic

Injection de bois

Pulvérisation injection gel

Injection des sols

Pulvérisation de bois

Protections, éclairage

HUMIDITE – SOLIGNUM