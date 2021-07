BOL-FIXATIONS : Le spécialiste de la fixation pour l’enveloppe du bâtiment.

Basée au Pecq (Yvelines), à proximité de Paris, BOL-FIXATIONS a été fondée en 1928 avec la création de sa première cheville en alliage métallique et multimatériaux.

En 1966, création et mise sur le marché de 4 nouvelles chevilles :

Le boulon à expansion pour la fixation de machines et gros matériels,

Les chevilles BOLAGRIPEX et BOLCONEX pour les matériaux minces,

La cheville BOLENE cheville plastique indéformable.

Depuis 80 années BOL-FIXATIONS ne cesse de développer son offre produit par l’innovation et met en avant celle-ci par le biais de packagings modernes.

En 2015 BOL-FIXATIONS met à votre disposition une gamme de plus de 1600 références, présentée dans son catalogue dédié à la GSB (Grande Surface de Bricolage) et répondant aux besoins quotidiens d’une clientèle de particuliers et d’artisans.

Depuis toujours, BOL-FIXATIONS a su enrichir ses familles de produits afin répondre aux besoins de l’habitat et aux métiers de l’enveloppe du bâtiment.

Avec plus de 80 années d’expériences dans la fixation, BOL-FIXATIONS est en constante recherche de nouveaux produits et concepts innovants.

L’offre BOL-FIXATIONS est constituée par des produits conformes à la réglementation en vigueur et respectueux des règles de l’art. (DTU, ATE, …)

L’offre BOL-FIXATIONS en magasin doit permettre à vos clients de trouver facilement la bonne réponse aux problématiques fixations. Les aides à la vente disposées en rayon permettent une meilleure maîtrise des informations produits.

Le savoir-faire de BOL-FIXATIONS :