BOOLE ET PARTNERS : Logiciels professionnels pour la construction et l’industrie.

BOOLE ET PARTNERS a été créée en 1988 par une équipe d'ingénieurs confirmés, issus d'une double formation scientifique et économique (École Polytechnique, Telecom Paris, MBA INSEAD).

L'activité de BOOLE ET PARTNERS est structurée en deux départements : Conseil et Logiciels.

Le département Conseil réalise des missions d'audit, d'études, et d'assistance à la maîtrise d'ouvrage auprès d'établissements publics et privés de premier plan.

Le département Logiciels conçoit, développe, et édite des logiciels techniques destinés aux secteurs de la construction et de l'industrie.

Essentiellement axés sur les mathématiques appliquées, les différents travaux de BOOLE ET PARTNERS se sont progressivement étendus à plusieurs domaines :

L’algorithmique d’optimisation et d’imbrication.

La modélisation des techniques de calepinage.

Les calculs de formes tubulaires en 3D.

La conception de meubles et d'escaliers paramétrables.

Basés sur des concepts didactiques, et développés avec des langages de pointe (C++, Direct_X), les logiciels BOOLE ET PARTNERS s'adressent aux métiers du bois, du métal, du verre, de la pierre et du marbre.

Avec plusieurs milliers de licences actuellement en service dans plus de 30 pays, BOOLE ET PARTNERS doit sa notoriété internationale à une gamme de logiciels alliant puissance et simplicité d'utilisation.

Le savoir-faire de BOOLE ET PARTNERS :