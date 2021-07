En 1936, Roger BORELLO fonde avec son associé la société BORELLO ISOCLAIR à Saint-Clair-de-la-Tour.

A l’origine, il s’agissait de l’entreprise de miroiterie Trémaux Borello, mais le marché s’estompant il fallu rebondir et proposer une offre de service plus large, alliant savoir-faire et expertise.

De l’union de la miroiterie et de la menuiserie aluminium, l’entreprise BORELLO ISOCLAIR se spécialise.

Aujourd’hui gérée conjointement par Thierry et Jean-Christophe Borello, l’entreprise compte une trentaine de salariés tous devenus experts dans la fabrication et l’installation de vitrages isolant, menuiseries aluminium, volets, vérandas, pergolas ou crédences, dalles de plancher, garde-corps…

Avec plus d’un demi-siècle d’expérience BORELLO ISOCLAIR est devenu une référence dans la région Rhône-Alpes.

Le savoir-faire de BORELLO ISOCLAIR :