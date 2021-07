BORNEY : Ventez vos couleurs !

Créée à Paris en 1880 par Monsieur Édouard Borney, l’arrière-grand-père de l’actuel dirigeant, Eric Borney, l’entreprise commence son activité dans le négoce de mercerie et de passementerie, doublures, soieries et fournitures spéciales pour tailleurs et couturières dans le quartier du Sentier.

C’est à la deuxième génération en 1921 que la Maison BORNEY se lance en plus dans le drapeau, les bannières et insignes.

Depuis la création de BORNEY SAS, nous sommes organisés autour de valeurs fortes qui guident notre action quotidienne :

L’éthique, la rigueur morale mais aussi la responsabilité vis à vis de nos clients nous engagent, nous répondons à leurs enjeux avec application et sérieux comme s'ils étaient les nôtres. Ouverture d'esprit, honnêteté, respect vis à vis de nos clients, collègues, et partenaires.

Une organisation structurée, couplée avec l'excellence technique sont les principes fondateurs de notre fonctionnement. Nous sommes indépendants dans nos manières de penser, dans nos choix et dans notre faculté à proposer des solutions innovantes à nos clients.

Les générations se succèdent mais notre expertise et nos compétences perdurent, nous investissons régulièrement afin d'adapter notre outil de production aux nouvelles techniques d'impression pour coller aux évolutions perpétuelles du marché.

Notre regard est tourné vers l'avenir en repérant les potentialités futures, en développant nos outils et en imaginant de nouvelles solutions à proposer aux attentes et besoins de nos clients.

Veiller au bien de l'autre, lui apporter des solutions en empruntant le chemin le plus simple et le plus rapide. S'adapter en permanence au marché, aux contraintes et aux exigences sans sacrifier la qualité et le service.

Créée voici quatre générations, l’entreprise BORNEY à Argentan vit à l’heure des grands événements mondiaux et voit l'avenir en grand !

Le savoir-faire de BORNEY :

Banderoles / Calicots / Kakémonos

Mâts portatifs

Drapeaux / Pavillons

Mâts fixes

Stand, PLV et mobiliers