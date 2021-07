BOSCH SECURITY SYSTEMS : Technologies de construction intelligentes pour une exploitation dans les espaces publics et commerciaux.

Aujourd'hui, les immeubles ne sont pas seulement un lieu sûr et fonctionnel où les gens peuvent vivre et travailler. Ils peuvent aussi s'adapter (et même répondre) à leurs besoins, tout en contribuant à rendre leur travail plus efficace et rentable. L'Internet des objets (IdO) et les technologies à base de capteur jouent un rôle essentiel en cela.

Chez BOSCH BUILDING TECHNOLOGIES, nous sommes à l'avant-garde de ces nouveaux développements.

Grâce à des solutions innovantes dans tous les domaines (prévention des accès et des incendies, annonces publiques, sécurité vidéo intelligente), nous nous efforçons de redéfinir les relations entre les personnes et les bâtiments dans lesquels elles passent le plus clair de leur temps.

Bénéficiez de technologies de construction avancées capables d'anticiper les besoins et les problèmes des personnes, et de fournir les services exacts dont elles ont besoin.

Utilisez et gérez les espaces de manière plus efficace afin de réduire l'empreinte carbone et des bâtiments tout en prolongeant leur flexibilité et leur durée de vie.

Soyez inspirés pour le développement d'idées à valeur ajoutée pour votre activité actuelle ou nouvelle grâce à une utilisation pertinente des données.

Le savoir-faire de BOSCH SECURITY SYSTEMS :