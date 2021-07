BOSI : Fabriquant d'éléments en fer forgé, portail, pergola, tonnelle, grille, garde-corps, ferronnerie, portail, automatismes.

Fabricant français depuis 1978, notre usine de ferronnerie, notre entrepôt et notre comptoir de vente, sont implantés sur la région Paca, dans les Alpes Maritimes (06) à Mandelieu.

Nous créons, innovons et fabriquons des modèles d'éléments en fer forgé de qualité. Aujourd'hui, nous associons le savoir-faire de notre équipe de forgerons passionnés et des machines modernes pour vous proposer des produits de haute qualité.

Nous mettons également à votre disposition, notre magasin d'article de fer forgé et de portails, ce qui nous permet de vous satisfaire rapidement, à des prix très compétitifs.

L’entreprise BOSI a été fondée en 1978 par Mr BOSI Franco ferronnier d’art, passionné par son métier et qui avait déjà 20 ans d’expérience dans la profession.

En 1989 son fils BOSI Michel rentre dans l’entreprise familiale et artisanale et c’est ensemble qu’ils vont développer et moderniser leur entreprise et leur fabrication.

Ils vont s’installer dans de nouveaux bâtiments d’une surface de 3000 m2 et grâce à de nouveaux équipements ils vont se spécialiser dans la production d’éléments en fer forgé haut de gamme en créant leurs propres modèles et en respectant la qualité artisanale des produits ainsi que le style de nos régions.

Notre savoir-faire, ainsi que notre équipe de forgerons d’art hautement qualifiés nous permettent de créer de véritables œuvres d’art. Nous forgeons à chaud, dans la masse du fer, par étirage, laminage ou refoulage dans la tradition et la qualité.

L’utilisation de nos articles dans la fabrication d’ouvrages de ferronnerie d’art est un gage de qualité et une valeur ajoutée reconnue et appréciée par nos clients.

Nos produits sont utilisés dans la fabrication de gardes corps, rampes d’escaliers, grilles de clôture et de fenêtre, portails, tonnelles, marquises, mobilier et tout autre ouvrage de ferronnerie d’art ou de bâtiment.

Le savoir-faire de BOSI :