BOSSARD FRANCE

BOSSARD propose des services avec un très haut niveau de qualité en termes de technologie d’assemblage.

L’excellence, une ingénierie personnalisée, des conseils orientés sur les processus, tels sont les points forts de nos produits et services.

La société, dont le siège se trouve à Zoug (Suisse), est un des leaders sur le marché des techniques d’assemblage en Europe, en Amérique et dans la région Asie-Pacifique.

Le Groupe BOSSARD est constitué d'un réseau mondial de 2 500 collaborateurs sur 80 sites et possède des partenaires internationaux soigneusement sélectionnés dans toutes les régions du monde.

Depuis plus de 189 ans, notre recherche de l’excellence et de l’innovation nous a permis d'obtenir une croissance soutenue et de remporter de nombreux succès.

En tant que groupe opérant à l’échelle internationale, nous fournissons des éléments d’assemblage de tous types. Nous apportons également des solutions d’ingénierie et de logistique associées à ces articles.

Par ailleurs, nous offrons à nos clients industriels des solutions complètes en matière de logistique et de commercialisation des marchandises dans le domaine des produits "C".

En Europe, en Amérique et en Asie-Pacifique, nous nous imposons parmi les leaders de notre secteur.

La France emploie plus de 130 personnes sur les sites de Strasbourg, Paris, Rennes et Grenoble.

Le savoir-faire de BOSSARD :