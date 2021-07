BOTAMENT SYSTEMBAUSTOFFE

Le nom BOTAMENT est associé à des matériaux de construction de qualité professionnelle.

L'entreprise porte le nom d'une marque commerciale développée en 1988.

Depuis 1993, BOTAMENT est devenu un pilier dans le secteur du bâtiment – et ce bien au-delà des frontières allemandes.

Nos produits sont fabriqués en Europe au sein de 6 points de production et commercialisés avec succès en dehors de l’Allemagne, notamment grâce à notre entreprise jumelle MC-CHIMIE qui a plus de 50 ans de savoir et d’expérience dans la conception et la commercialisation de produits et techniques en chimie du bâtiment.

Nous maîtrisons l'impact environnemental de notre gamme de produits. Lorsque nous développons une nouvelle composition, nous choisissons des matières premières et des composants qui réduisent nettement voire excluent totalement les émissions ou les effets nocifs sur la santé et l'environnement.

Conformément à nos principes, notre production est respectueuse de l'environnement et des ressources.

Tous nos produits sont conformes à la règlementation REACH en vigueur. Un grand nombre d'entre eux sont certifiés EC 1 et de nombreux produits Botafloor portent le label allemand Blauer Engel. Nos produits à faible émission de poussière présentent des avantages réels pour la réhabilitation et la rénovation.

Chez BOTAMENT, nous sommes toujours dans le mouvement et nous nous appliquons constamment à innover avec succès.

Notre entreprise réunit les conditions favorables à l'innovation car elle regroupe sous un même toit le laboratoire, la technique d'application et la fabrication des produits.

Pour nous, être novateur c'est créer des innovations qui apportent au client une réelle valeur ajoutée. Ainsi, nous étions parmi les premiers sur le marché à avoir créé une véritable alternative à la résine époxy, par ex. avec les mortiers de jointoiement à base de silicate CF 200 et SF 100.

Avec notre gamme de produits multifonction, nous avons développé une nouvelle génération de produits allégés qui permet une pose plus rapide et plus flexible du carrelage.

BOTAMENT propose des produits-systèmes en chimie du bâtiment pour :