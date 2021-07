BOTANICA JARDINS SERVICES SARL

Depuis 1987, BOTANICA a pour vocation de protéger l'environnement et de réinstaller la nature au cœur des villes pour le bien-être de tous.

L'avenir de notre entreprise repose sur une vision à long terme et notre envie de nous investir pour un monde durable, éthique et intelligent.

Nos objectifs sont simples et motivent chacune de nos actions : des conditions de travail idéales, un personnel épanoui et respecté, une nature protégée, une politique éthique et responsable, un avenir meilleur.

Eco-militant, le GROUPE BOTANICA culture sa différence par une approche globale innovante en étant créateur et intégrateur de solutions environnementales.

Expert des surfaces sportives en gazon naturel et synthétique. Nos équipes interviennent pour la régénération, l'entretien et la création des terrains de sport.

Elément indispensable à la vie sur Terre, l'eau est au centre des préoccupations du GROUPE BOTANICA.

Le savoir-faire de BOTANICA :

POLE ESPACES VERTS

Création : Maçonnerie en pierres naturelles, Aménagements paysagers, Plantations de gros sujets, Installations de clôtures, Toitures végétalisées et Ecosystème.

Entretien : Valorisation et entretien des espaces verts, Traitements phytosanitaires, Débroussaillage, Taille et tonte, Abattage et Elagage.

Entretien : Amélioration du potentiel écologique du site, Démarche environnementale réfléchie, Réintroduction de l'environnement, Réintroduction de la biodiversité, Conseils et accompagnement.

POLE SPORT

Création : Création de bunker (Procédé Capillary), Création des départs, Top dressing, Drainage et Sablage.

Entretien : Surveillance de gazon (détection de maladies), Validation pour les fédérations sportives, Assurer la pérennité des terrains, Surveillance de l'irrigation, Expertise phytosanitaire et Plans de fertilisation.

Rénovation : Réfection de bunker, Décompactage, Regarnissage, Défeutrage, Carottage et Aération.

POLE MAITRISE DE L’EAU