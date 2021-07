Créée en 1949 dans la région de Compiègne, la société BOTEMO ne cesse de se développer tout en restant professionnelle et à l'écoute de ses clients.

Le cœur de métier de BOTEMO est la menuiserie, et historiquement l'escalier bois, mais l'entreprise intervient sur tous types de chantiers, particuliers comme professionnels et interagit efficacement avec les autres corps de métier du bâtiment.

Depuis sa création, BOTEMO a réalisé plus de 2500 chantiers de menuiserie en France, a fabriqué et posé plus de 180 000 escaliers sur-mesure en Ile de France.

Nos compagnons menuisiers sont qualifiés et suivent des formations pour accroitre leur savoir-faire.

Nos menuisiers sont autonomes. Ils sont capables d'accompagner la demande de nos clients afin de répondre dans les meilleurs délais à leur attente.

Les conducteurs des équipes suivent de manière rigoureuse et réactive chacune de leurs équipes et chacun des ouvrages de menuiserie réalisés.

Les meilleurs éléments ont la possibilité de rejoindre l'équipe des Compagnons d'Elite de l'entreprise. Ces Elites sont la référence de l'entreprise. Ils ont été sélectionnés et nommés Elite en reconnaissance de leur excellence dans leur métier de Menuisier ou de Conducteur.

BOTEMO a commencé dès 2007 à promouvoir l'utilisation des bois de pays. Depuis, progressivement les bois d'importation ont laissé la place à des bois d'origine Européenne.

La démarche aujourd'hui de BOTEMO est de continuer pour montrer la voie à une meilleure utilisation des richesses naturelles.

BOTEMO favorise également la démarche du bien-être de ses collaborateurs au travail.

Le savoir-faire de BOTEMO :