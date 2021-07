BOUWMAT est une association d'achat de commerçants en matériaux de construction et est principalement active dans les provinces d'Anvers, du Brabant flamand et du Limbourg.

Les commerçants affiliés unissent leurs forces.

En tant qu'association, nous avons le pouvoir d'offrir un grand nombre de produits de divers fournisseurs. À intervalles réguliers, une promotion est organisée par tous les commerçants affiliés. Vous pouvez découvrir cette promotion dans notre brochure.

En rassemblant des années d'expérience, les membres BOUWMAT peuvent offrir aux constructeurs d'aujourd'hui une gamme complète. En même temps, ils offrent un bon et juste prix, par rapport à :

La meilleure qualité

Les informations nécessaires sur le produit

Un suivi client personnalisé

Un service fluide

Caution après livraison

Objectifs pour les commerçants de matériaux de construction participants :

Promouvoir la coopération entre les membres

Défendre les intérêts professionnels des membres

Lors des réunions mensuelles, les questions d'ordre juridique, de direction générale, de développement de produits, etc. sont discutées et discutées. Un comptable assiste l'association en tant qu'employés externes. L'intention est d'informer les membres aussi largement et aussi largement que possible sur les développements en constante évolution de leurs opérations commerciales spécifiques.

Le savoir-faire de BOUWMAT :