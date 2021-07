La société BR EQUIPEMENT est spécialisé dans le matériel de stockage avec une gamme de rayonnage, plateforme et de manutention, tables élévatrices, chariots, transpalettes, escabeaux, vestiaires industries propre et salissante.

Nous vous proposons également différents rayonnages tubulaires, tôlés, lourds, mi-lourds, par accumulation, pour charges longues, dynamiques, pour tourets, ainsi que du mobilier métallique, établis, vestiaires, pour vos équipements en région bourguignonne.

A votre écoute pour la réalisation de vos projets d'aménagement notre équipe se déplace sur et autour des villes d'Auxerre, Sens, Avallon, Joigny, Dijon, Beaune, Montbard, Nevers, Château-Chinon, Clamecy, Cosne-Cours-sur-Loire, Mâcon, Autun, Chalon-sur-Saône, Charolles, Louhans.

L'Yonne, la Côte d'Or, la Nièvre et la Saône et Loire sont des régions où nous apportons une réponse efficace à vos besoins d'équipement, stockage et manutention industriel.

Grâce à son stock sur 1000 M2, de nombreuses références sont livrables de 24 à 72 heures.

Depuis près de 30 ans grâce à la fidélité de ses fournisseurs BR EQUIPEMENT vous assure des prix attractifs avec des gammes de produits performantes.

Le savoir-faire de BR EQUIPEMENT :