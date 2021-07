L'entreprise BRANDY VM, fondée en 1966 et située à Aixe-sur-Vienne dans le département de la Haute-Vienne, vous apporte ses 50 ans d'expérience et de savoir-faire pour la réalisation de tous vos projets.

Forts de notre grande expérience, notre entreprise a su avec le temps se spécialiser dans la pose de vérandas de tous types. Véritable extension d'un habitat, la véranda permet aujourd'hui de profiter d'un espace couvert en extension de maison tout en conservant la vue et la beauté naturelle d'un jardin.

Faites de baies vitrées, adaptables à vos souhaits, les vérandas posées par BRANDY VM vous seront installées dans le plus grand respect des règles de l'art.

BRANDY VM à Aixe-sur-Vienne a pu également gagner la confiance de leaders européens pour vous permettre de profiter de produits issus de marques prestigieuses telles que Reynaers, Tschoeppé, Bubendorff, Faac, Crawford-Normstahl, Franciaflex.

Notre entreprise familiale de 10 salariés, qui a su se diversifier au fil du temps, vous accompagnera dans chacun de vos projets de vérandas, portails à vantaux ou coulissants, ouvrages de métallerie, escaliers, garde-corps, volets roulants, automatismes, portes de garage battantes, coulissantes ou sectionnelles, stores intérieurs et extérieurs. Nous garantissons une pose effectuée dans les règles de l'art ainsi qu'un produit de qualité à la mesure de tout budget.

Professionnels du métier, nous disposons d'un atelier de métallerie et d'aluminium qui vous permet de bénéficier d'ouvrages façonnés sur-mesure après étude. Nous pourrons ainsi réaliser tout ouvrage en acier ou en aluminium pour vos produits. Nos équipes de poseurs mettent leurs compétences et leur savoir-faire en jeu pour vous apporter toute satisfaction lors de la mise en place, tout en vous apportant services et renseignements.

Nous vous invitons à contacter BRANDY VM pour de plus amples informations.

Le savoir-faire de BRANDY VM :