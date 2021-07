BRC : Société industrielle française, basée près de Nantes, fabrique depuis plus de 40 ans du matériel destiné à l’équipement des professionnels dans la lutte contre les nuisances.

BRC, société industrielle française créée en 1943, assure la conception, la fabrication et la commercialisation de destructeurs d’insectes performants, de matériels d’hygiène, de confort et de maîtrise de l’air.

Dans une démarche constante d’amélioration de ses produits et de ses services, BRC place la satisfaction clients au cœur de son métier, et ce depuis plus de 70 ans.

Ses valeurs reposent sur la qualité, l’innovation et le respect de ses engagements. Toutes les gammes BRC sont fabriquées en France et répondent aux normes internationales IECEE et aux recommandations HACCP.

L’équipe de BRC est fière de poursuivre sa collaboration avec des fournisseurs français et européens, de contribuer à l’économie locale, de maintenir et de développer l’emploi dans l’hexagone. Résolument écoresponsable, BRC s’engage à concevoir des produits durables et résistants.

Toujours à l’écoute de ses clients, ce guide propose une présentation complète et argumentée des gammes de produits BRC, des préconisations ciblées par secteur d’activité afin de répondre au mieux à tous les besoins, et des informations techniques et normatives.

Le savoir-faire de BRC :

LE CONTRÔLE DES INSECTES : Les désinsectiseurs BRC s’adaptent à tous les environnements, y compris les plus agressifs. Qu’ils soient électriques ou à glu, les désinsectiseurs offrent la solution la plus performante pour lutter contre les insectes volants, à un faible coût d’exploitation. En effet, leur efficacité repose sur le fort pouvoir d’attraction exercé par les lampes fluorescentes UVA sur les insectes. Non polluants, sans produits chimiques ni odeurs, ils sont écologiques, économiques et durables.

Plusieurs critères sont à prendre en compte pour définir au mieux votre besoin.

ESPACE HYGIÈNE : Les lampes à rayons UV-C (254 nm) basse consommation opèrent un fort pouvoir germicide sur les ustensiles, préalablement nettoyés et positionnés sur le support panier ou aimant.

Leurs rayons ultraviolets germicides, riches en énergie, génèrent un effet photochimique sur les thymines (une des quatre bases de l’hélice d’ADN) provoquant la dissociation moléculaire ADN.

Cette modification moléculaire endommage la membrane des cellules et du noyau des micro-organismes (spores, champignons, moisissures…), empêchant leur croissance et leur reproduction et entraînant leur annihilation.