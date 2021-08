BRICODEAL DISTRIBUTION

Avec plus de 50 ans d'expérience dans les domaines du bricolage, du jardinage et de la quincaillerie, BRICODEAL SOLUTIONS est une société d'origine bordelaise appartenant au Groupe Qérys.

Orienté exclusivement en B to B, nous déployons l'ensemble de notre force de vente sur le territoire national.

Notre expérience s'enrichit chaque jour de la proximité et de la fidélité de nos clients.

Chaque jour nos équipes mettent tout en œuvre pour la satisfaction de nos clients dans le respect de leurs besoins, de leurs plans de vente et de leur enseigne.

BRICODEAL SOLUTIONS, est un concepteur et distributeur de marques pour deux marchés distincts, la distribution grand public et la distribution professionnelle, pour lesquels les offres doivent être ciblées.

L’objectif est donc d’apporter des solutions adaptées en matière d’offres et de services, en réponse aux besoins de nos clients.

Nos 50 ans d’expérience nous ont permis de concevoir et de développer des produits et des marques destinés au marché grand public (GSA/MSA, GSB/ MSB, LISA, jardineries et magasins indépendants de bricolage sans enseigne).

Ainsi nous proposons des services dédiés au marché grand public (aide à la vente, concepts merchandising, SAV, ect), une logistique performante (livraison en 48 heures) et plus de 20 000 références de marques propres et de marques de notoriétés régulièrement renouvelés pour rester dans la tendance du marché.

Au total, nous proposons des articles dans plus de sept univers de produits différents : électricité, outillage, jardin, quincaillerie, sanitaire & plomberie, chauffage & ventilation et habitat.

L’adaptabilité de BRICODEAL SOLUTIONS s’opère aussi sur les marchés PRO où nos équipes conçoivent et développent des marques propres reconnues pour leur qualité.

BRICODEAL SOLUTIONS s’emploi également à nouer plusieurs accords de distribution exclusive avec des leaders mondiaux des marchés professionnels. C’est notamment le cas pour : RapidAgraf, True Temper, DURACELL, ect »

Le savoir-faire de BRICODEAL SOLUTIONS :