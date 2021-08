Reconnue dans le domaine de la charpente métallique et forte de son expérience de près de 70 ans, BRISARD DAMPIERRE réalise tout type de bâtiments des plus simples au plus complexes (industriels, stockage, tertiaires, culturels et sportifs, surfaces commerciales…).

De la phase de conception jusqu’à la réalisation et le montage de l’ouvrage, selon les normes en vigueur, nos équipes sont tournées vers l’excellence et la performance. L’entreprise BRISARD DAMPIERRE mettra toute son expérience et ses compétences à votre service. Le Groupe BRISARD est issu d'une activité artisanale et familiale fondée en 1838 à Dampierre sur Salon en Haute Saône (70). Devenue leader de la construction métallique en France, l'entreprise se développe et diversifie alors son activité industrielle et immobilière. En 1984, le Groupe BRISARD élargit son domaine d'activités aux machines-outils Colly-Bombled et en 1990 à la façade verre et menuiserie aluminium et PVC DRUET. L'entreprise s'étend sur des chantiers à l'export, de ce fait en 2002 la filiale Brisard Caraïbes voit le jour. Forte de son expérience de plus de 69 ans dans le domaine de la charpente métallique, l’entreprise BRISARD DAMPIERRE conçoit, fabrique et assure le montage de charpentes métalliques destinées à l'usage de bâtiments industriels, tertiaires, agricoles, commerciaux... de 500 à 100 000m2. Elle dispose d'une usine de production d'une surface de 28 000 m2 et d'un parc à fer de 6 000 m2 qui permettent une production annuelle de 10 000 tonnes d'ossatures métalliques. Architecture et formes traditionnelles ou contemporaines, profilés reconstitués et tubulaires, ossatures, couvertures et bardages composent la large gamme de ses compétences. Grâce à des investissements soutenus et réguliers dans les dernières technologies, l’entreprise BRISARD DAMPIERRE a su maintenir sa compétitivité. La construction métallique ne cesse de croître grâce à ses atouts majeurs que sont la solidité, les avantages environnementaux de l’acier, le prix et la rapidité de fabrication et de montage. Le savoir-faire de BRISARD DAMPIERRE : Grandes distributions

Industries

Tertiaire

Marchés publics

Export