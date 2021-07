BROKK FRANCE : Conseil, vente & location de robots électriques de démolition

BROKK FRANCE conçoit et distribue, depuis plus de 25 ans, un ensemble de solutions innovantes pour tous les chantiers de déconstruction, excavation et tous types de travaux en milieu dangereux ou d'accès difficiles.

Durant toutes ces années, nous avons répondu aux demandes les plus délicates, dans les domaines du BTP, des travaux souterrains, ainsi que dans l'industrie nucléaire, la métallurgie et les cimenteries.

Nous avons fait le choix de vous apporter des solutions de haute performance, en sélectionnant exclusivement des équipements de renommée internationale (Robots BROKK et matériels DARDA).

La large gamme de modèles et d'outils associés, vous offre des capacités d'action et de performances inégalées.

Chacune de nos agences est composée d'une équipe de spécialistes (Chargé d'affaires et techniciens), lesquels mettent au quotidien leurs compétences à votre disposition.

Notre volonté est de construire avec vous une relation durable de conseil et de confiance. C'est par cet acte de construction que débutera tout travail de déconstruction.

Le savoir-faire de BROKK France :