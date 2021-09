La genèse de BROSSIER SADERNE commence dans les années 80 par la rencontre de deux ébénistes : Jean Brossier et Claude Saderne, qui en 1987 créent la marque et se lancent dans la création et la fabrication de luminaires sur mesure, principalement dédiés à l’hôtellerie.

Depuis cette date, le groupe BROSSIER SADERNE illumine les plus beaux hôtels, paquebots, restaurants ou collectivités en proposant des créations originales de luminaires standards ou sur mesure adaptés à chaque projet.

L’expertise et le savoir-faire de BROSSIER SADERNE lui permettent d'appréhender avec le recul nécessaire les projets les plus audacieux. Ainsi, elle vous propose les réalisations les plus abouties, tout en restant attachée à la réalité technique et à vos contraintes économiques.

BROSSIER SADERNE vous apporte toute sa créativité tout au long du processus de création et de conception de ses produits, en s’appuyant sur une organisation appropriée.

De la pièce unique à la grande série, nos ingénieurs bureau d’études maitrisent un grand nombre de process et matériaux novateurs.

Leurs métiers : l’électronique, l’optique, le design, la mécanique, etc… ils œuvrent sans relâche sur de nombreuses créations étoffant ainsi au fil du temps une large gamme de produits toujours plus innovants s’appuyant sur les dernières technologies intégrées.

Quel qu’en soit les contraintes et les défis techniques, chaque réalisation répond aux besoins esthétiques, fonctionnels, mécaniques et environnementaux de chaque projet en utilisant tout au long des différentes étapes les outils les plus performants : conception et impression 3D, maquettes ou ébauches prototype, plans d'ensemble et de détails et prototype de validation.

Notre volonté est de trouver cet équilibre entre une démarche rationnelle de conception et de design industriel et la richesse d’un savoir-faire artisanal pour proposer une offre toujours plus novatrice de qualité.

Le savoir-faire de BROSSIER SADERNE :