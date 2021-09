BROT MIROIRS

Créée en 1826 par François Brot, miroitier du Roi Charles X, la marque MIROIR BROT appartient à l’histoire.

Inventeur du tryptique en 1875 et du Mirophare en 1927, miroir de beauté grossissant et éclairant.

De fabrication 100% française et d’une qualité de réalisation inégalée, MIROIR BROT s’impose rapidement comme une référence mondiale du miroir de beauté et du miroir décoratif.

Elle est présente dans le monde entier, dans les plus grands palaces et est reconnue pour son excellence tant pour les miroirs triptyques de toutes dimensions que les miroirs de beauté pour lesquels elle façonne son propre verre optique. Ce procédé artisanal exclusif requiert un savoir-faire d’exception et offre une image grossissante parfaite.

En 2014, MIROIR BROT retrouve une deuxième jeunesse et renoue avec ses racines, en s’entourant de designers renommés tels que Pierre Yves Rochon, et aujourd’hui Patrick Norguet, et, Patrick jouin, en proposant une offre renouvelée et visionnaire de miroirs qui perpétuent notre tradition d’excellence et de luxe à la française

Tous nos miroirs sont fabriqués dans nos ateliers en région parisienne. Une qualité de miroirs incomparable qui font référence dans le monde entier.

Le savoir-faire de MIROIR BROT :