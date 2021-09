Fondée en 1932, BROWAEYS BRAME est le spécialiste des composants du second œuvre dans le domaine du bâtiment. Notre métier est de fournir aux professionnels une gamme étendue de matériaux et procédés techniques répondant réellement à leurs besoins, notre ambition est d’être un partenaire performant et fiable en permanence à l’écoute de nos clients.

Véritable trait d’union entre les fabricants que nous représentons, et l’ensemble des intervenants dans les domaines de la couverture, de l’étanchéité, de l’isolation, de l’éclairage zénithal et de la fabrication de vérandas, notre société est d’abord une équipe d’hommes et de femmes qualifiés, décidés, disponibles qui remplissent auprès de leurs clients une mission de conseil, et leur apportent l’assistance technique et commerciale nécessaire à la mise en œuvre de ses produits.

Pour nos clients professionnels, nous fabriquons également des verrières de toits et puits de lumière sur mesure.

Entièrement préfabriquées dans nos ateliers à partir de profils d’aluminium.

L’installation et la pose d’une verrière de toit peuvent être envisagées lors d’une construction neuve ou d’une rénovation sur supports à créer ou sur structure existante. C’est la solution idéale pour moderniser une maison ancienne et valoriser ainsi l’habitation de votre client. Nos verrières offrent une grande liberté de conception et peuvent se décliner en de multiples formats.

Nous vous proposons une large gamme de produits de mobilier – CHR tout style. Nous saurons nous adapter à vos envies, à votre budget et au délai de livraison souhaité. Capables de livrer sous 8 JOURS pour les produits en stock ou sous 4 à 6 semaines pour les modèles fabriqués sur mesure selon vos envies, nous avons une belle gamme de revêtement à vous proposer (tissus, velours, cuirs et simili cuirs)

Le savoir-faire de BROWAEYS BRAME :

INDUSTRIE

Sourcing

Import

Contrôle

Qualité et logistique

BATIMENT

Etancheur

Couvreur

Menuisier

Vérandalier

Divers

VERRIERES

Verrières mono-pente

Verrières bi-pentes

Costières

MOBILIER – CHR