Fondée en 1942, la société BRUEL & KJAER Sound & Vibration Measurement A/S s’est élevée au premier rang mondial de l’instrumentation pour la mesure et la gestion du bruit et des vibrations.

Les défis vibro-acoustiques auxquels nos clients sont confrontés sont variés : vibrations des moteurs, évaluation de l'acoustique des bâtiments, qualité sonore des téléphones portables, confort des passagers en vols, contrôle qualité en production, bruit des éoliennes, et plus encore.

Rien d’étonnant donc à ce que les ingénieurs et concepteurs-développeurs du monde entier apprécient et plébiscitent l'aspect hautement pratique et novateur de nos solutions. Quel que soit le critère de leur évaluation, elles font référence.

BRUEL & KJAER est présent dans 55 pays par le biais de ses représentants, bureaux et agences locales. Aide et assistance sont ainsi toujours disponibles à proximité, dans votre langue nationale, aux horaires de bureaux.

Nos équipes présentes localement sont supportées par des spécialistes internationaux qui conseillent et aident à résoudre toutes sortes de défis liés à la mesure, l'analyse et la gestion du bruit et des vibrations.

De plus, et afin d’être au plus près de nos clients, nous organisons régulièrement des formations, road-shows et participons à des manifestations et conférences partout dans le monde.

BRUEL & KJAER est une filiale du groupe Spectris PLC basé au Royaume Uni.

Le savoir-faire de BRUEL & KJAER :