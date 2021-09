BRUGG LIFTING : câbles en acier, câbles pour ascenseurs, câbles d’architecture et dispositif d’arrimage et de levage.

BRUGG LIFTING est une entreprise du groupe BRUGG riche de trois sites de fabrication et de six sociétés de distribution en Europe, en Amérique du Nord et en Asie.

Nous sommes un fabricant leader de câbles pour ascenseur, de câbles d’architecture et de câbles acier ainsi que de dispositifs d’arrimage et de levage. Pour nos clients du monde entier, nous développons et fabriquons des produits de technologie innovatrice de la plus haute qualité. Nos produits ont fait leurs preuves depuis des décennies.

Chaque jour, ils transportent des millions de personnes et des millions de tonnes de marchandises en toute sécurité, de manière fiable et confortablement dans les bâtiments les plus hauts de tous les continents – créant des espaces de vie à l’esthétique intemporelle – ou déplacent des charges et sécurisent les manipulations dans l’industrie, sur les chantiers, dans les centres de logistiques et les techniques de convoyage.

Nous offrons pour chacun de nos produits des prestations « sur mesure » allant de l’entretien-conseil à la formation en passant par des applications pour utilisateurs jusqu’à des services Internet pour la gestion des produits et la configuration des câbles.

Nous vous présentons tous les produits et toutes les prestations en détail dans les pages respectives.

En 1896, Gottlieb Suhner fonde à Brugg une fabrique de câbles qui devient le groupe BRUGG. Environ 2000 salariés travaillent dans les 5 divisions.

Le groupe BRUGG s’articule sur 24 sites de production et plus de 30 organisations commerciales dans les principaux pays industriels.

Le savoir-faire de BRUGG LIFTING :