BRUN ET DOUTTE, la ferronnerie d’aujourd’hui, depuis 1972.

C’est l’histoire de deux artisans ferronniers, compagnons du Tour de France, qui rêvent d’inventer ensemble un nouveau métier : fabriquer votre chantier de ferronnerie à distance, en usine, afin de garantir une qualité irréprochable et un large choix de produits, le tout à un prix compétitif. C’est la naissance de la ferronnerie « prête à poser ».

Après être passée de l’artisanat à l’industrie, la société BRUN ET DOUTTE poursuit son développement en essayant sans cesse de nouvelles idées, pour vous offrir des produits de haute qualité, faciles à vivre, et dans la plus pure tradition française.

C’est à cette constante et performante Recherche et Développement que la ferronnerie BRUN ET DOUTTE doit aujourd’hui son succès et sa place de leader en France.

Notre métier, la Ferronnerie du Bâtiment en fer forgé ou aluminium, pour l’intérieur ou l’extérieur.

Les verrières d’atelier, escaliers, garde-corps, rampes, barre d’appui, balconnets, grilles de défense, marquises, grilles ouvrantes, grilles de porte, portes métalliques, pergolas, portails, portillons, clôtures… sont toujours plus nombreux et innovants pour satisfaire toutes vos envies, dans les styles traditionnels ou contemporains, en acier ou aluminium, en dimensions standard ou sur-mesure, pour l’intérieur ou l’extérieur et dans les finitions prépeint, galvanisé ou thermolaqué couleurs.

Après plus de 40 années d’activité et d’expérience, la ferronnerie BRUN ET DOUTTE et ses équipes ne demandent qu’à partager avec vous leur savoir-faire et leur passion du métier pour réussir vos projets.

Le savoir-faire de BRUN ET DOUTTE :