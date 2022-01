La société BSDV SA est à votre service depuis 1984. BSDV conçoit et réalise des lignes biogaz pour vos unités de méthanisation ou Centre d'Enfouissement Technique.

Nos matériels sont étudiés, conçus et réalisés à partir des meilleures technologies et matériaux existants et répondent à l’ensemble de vos préoccupations et besoins.

Depuis 1984, nous engageons notre savoir-faire dans la conception et la réalisation de solutions clés en main.

La conception des équipements par notre bureau d’étude, la sélection des matériels et le choix d’une fabrication Française des torchères et gazomètres vous assurent la qualité de vos ensembles de valorisation du biogaz.

Aujourd’hui BSDV c’est plus de :

350 installations de captage ou de destruction du biogaz,

112 000 m3/h de biogaz traités – 43 000 m3 de stockage,

l’équivalent de 480 000 TEP (Tonne Equivalent Pétrole) / an,

une valorisation électrique ou thermique de 348 000 MW.

Le savoir-faire de BSDV :