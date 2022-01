BTICINO – LEGRAND INNOVAL PANTIN

BTICINO : prises, interrupteurs, portier, domotique, des solutions pour le résidentiel

Marque de renommée internationale, BTICINO allie depuis plus de 70 ans l'intelligence technologique à l'esthétique du design italien pour amener au sein des bâtiments un maximum de confort et de sécurité.

BTicino, marque du groupe français Legrand, se profile en spécialiste mondial du marché des interrupteurs et systèmes résidentiels (domotique et vidéo-parlophonie). Mue par un souci permanent d'innovation, l'entreprise est le fleuron du design, de la technologie et de la qualité made in Italy.

Retrouvez toutes les références et fiches produit des solutions BTICINO dans le catalogue Legrand en ligne.

Innoval Pantin, l'Académie domotique de Legrand : lieu d'inspiration, d'échange et de formation, Innoval accueille les professionnels du bâtiment pour une découverte en situation des solutions Legrand.

Vous cherchez un avis, un conseil, des solutions à vos projets ? Pour organiser une visite d'Innoval avec votre équipe, vos partenaires ou vos clients, contactez votre responsable commercial ou en prenez rendez-vous en ligne. Vous êtes les bienvenus !

Le savoir-faire de BTICINO :