Fabricant indépendant, nous concevons et fabriquons une large gamme de vannes hautes performances - Vannes papillon à manchette élastomère, vannes papillon à Double Excentration, vannes papillon à Triple Excentration, ainsi qu’une gamme de clapets anti-retour Sécurité Feu. Nos solutions nous permettent de répondre aux contraintes et exigences de nos différents marchés – Gaz/Pétrole - Energie - Traitement de l’eau - Process Industriels –

L’ensemble de nos compétences est installé sur notre site de Montceau les Mines. Il regroupe nos services administratifs, notre unité de production de plus de 3500 m² intégrant l’usinage, le montage et les tests, notre cellule R&D ainsi que l’équipe technique et commerciale.

Le savoir-faire de BURACCO :