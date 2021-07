BURG WACHTER FRANCE

BURG-WÄCHTER : Le choix le plus sûr !

BURG-WÄCHTER est un fabricant de renommée internationale de serrures électroniques et mécaniques, de contrôles d’accès, de fermetures de sécurité pour portes et fenêtres, de coffres-forts, de caissettes et de boîtes aux lettres.

Mais notre véritable « produit » est la sécurité. Les gens font confiance à nos produits, car ils peuvent à tout moment compter sur eux.

BURG WÄCHTER est une entreprise familiale, riche de 90 ans de tradition. L’expérience et le savoir-faire sont transmis de génération en génération. Nous devons notre succès à une philosophie d’entreprise qui ne se concentre pas uniquement sur les produits. Une des raisons principales est notre orientation constante aux valeurs chrétiennes qui caractérisent l’ensemble de nos activités.

Ces valeurs nous guident dans nos décisions et rencontres avec les personnes dans notre activité entrepreneuriale. Ainsi, la source de notre succès est la confiance que portent les clients et employés du monde entier à notre société.

Le succès de BURG-WÄCHTER est basé sur l’excellente qualité de nos produits. Cette qualité est basée sur une fondation solide – nos normes éthiques élevées qui suscitent aussi une responsabilité particulière de la part de nos employés.

Ils sont fiers du résultat de leur travail et savent qu’ils rendent non seulement des millions de clients dans le monde heureux, mais aussi qu’ils assurent l’avenir de leur entreprise.

Nous assumons aussi une responsabilité pour l’environnement. En tant qu’entreprise chrétienne, nous prenons la défense de la création très au sérieux. Nous tentons toujours d’assurer la meilleure protection possible des ressources et des méthodes de production respectueuses de l’environnement.

Le développement constant est la clé pour façonner l’avenir. Nous explorons donc toujours de nouvelles technologies pour développer des produits qui répondent toujours plus à leur objectif. Les clients aussi ont des attentes de plus en plus exigeantes. Un exemple de ceci représente la technologie électronique et numérique.

BURG-WÄCHTER est un pionnier dans le développement de serrures électroniques pour les coffres-forts. Nous avons acquis dans ce domaine un tel niveau d’expertise et d’expérience que nous l’utilisons également pour des solutions innovantes en matière de serrures et de systèmes d’accès.

Nous sommes ainsi en mesure d’offrir aux consommateurs des produits qui répondent aux plus hautes exigences de sécurité et qui fournissent également un niveau de confort qui s’étend bien au-delà du système de serrure classique. Et à des prix accessibles à tout le monde.

Le savoir-faire de BURG-WÄCHTER :