BURGER ET CIE démocratise le design du bois pour en faire profiter tout le monde, avec des concepts innovants d’aménagements pour la maison.

Des garde-corps lookés aux escaliers lumineux, le service Recherche & Développement intégré travaille d’arrache-pied pour confectionner des produits dans l’air du temps, toujours pensés pour être facile à monter soi-même, parce que BURGER ET CIE, c’est avant tout du DIY accessible à tous.

Il y a tout ce qu’il faut pour aménager sa maison, du style classique au plus moderne, un large choix de garde-corps et escaliers sont proposés. Anticiper la demande des consommateurs et les tendances en matière de décoration figure parmi les grandes forces de BURGER ET CIE, toujours à la pointe de l’innovation, avec des mix matières, pour inventer les aménagements pour la maison de demain…

Le savoir-faire de BURGER ET CIE :