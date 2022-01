BUTON INDUSTRIES est une entreprise Vendéenne depuis plus de 100 ans qui est dirigée par la 4ème génération de la famille BUTON.

Au fil d’un siècle d’expérience, BUTON INDUSTRIES a su évoluer d’un savoir-faire artisanal vers le statut d’industriel afin de répondre aux attentes clients.

Aujourd’hui, BUTON INDUSTRIES, sous-traitant industriel, concilie savoir-faire humain et performance technique.

Le savoir-faire de BUTON INDUSTRIES permet d’apporter une solution complète en matière de découpe laser, tôlerie mécanosoudure, de peinture et de montage.

Le parc machine, très compétitif, se modernise chaque année et s’ajuste au besoin du marché. Cela constitue un atout considérable pour optimiser la fabrication et ainsi réduire les coûts de production.

BUTON INDUSTRIES se positionne aussi dans une démarche d’innovation en tant que concepteur et fabricant de mobilier urbain et de restauration pour de grandes enseignes nationales et internationales.

BUTON INDUSTRIES en quelques chiffres :

1903 date de création

6,5M€ de chiffres d’affaires

6000 m² d’atelier

40 employés

25 ans d’expérience dans le mobilier urbain

Le savoir-faire de BUTON INDUSTRIES :