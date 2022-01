BUTZBACH est un fabricant de portes industrielles et de hangar avec une longue tradition.

L'entreprise familiale allemande BUTZBACH a été créée en 1953 et sa direction est aujourd'hui assurée par la deuxième génération. Avec des effectifs de plus de 250 personnes, nous sommes le spécialiste des portes industrielles et de hangar made in Germany.

Planification, conception, montage et mise en service, sans compter le service après-vente, BUTZBACH vous fournit une gamme de prestations complètes d'une seule provenance.

Nous sommes pour vous un partenaire fiable pendant la durée d'utilisation intégrale de votre produit, avec toute une équipe de pros à vos côtés. Nous sommes présents dès que vous en avez besoin.

BUTZBACH exploite deux sites dans le sud de l'Allemagne. Nos solutions de portes industrielles et de hangar sont développées et produites dans nos usines d'Unterroth et de Kellmünz.

Avec plus de 25 conseillers BUTZBACH en Allemagne, vous sommes personnellement à votre disposition pour toutes les questions qui concernent votre solution de porte.

Avec plus de 40 partenaires BUTZBACH certifiés, nous sommes présents dans le monde entier et pouvons vous proposer pratiquement partout nos solutions de portes et nos prestations de service.

Le savoir-faire de BUTZBACH :