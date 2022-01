BVL SERRULAC est une entreprise familiale créée en 1949 qui fabrique des châssis cintrés, des oeils de boeuf, hublots et oculus, des auvents et des marquises, des abris industriels et des toits découvrables pour différentes utilisations. La base de notre savoir-faire : le cintrage de l’aluminium.

Notre valeur ajoutée depuis toujours est le sur-mesure.

Notre bureau d’étude donne corps à chacune de vos envies. Notre seule limite est celle de la physique. Nous maîtrisons l’art de l’aluminium cintré et soudé. De la conception à la fabrication, nous trouverons toujours une solution pour répondre à votre projet d’aménagement extérieur, c’est ce qui fait notre réputation.

Parce que la technique à toujours raison dans le temps, l’exigence de qualité tournée résolument haut de gamme nous guide de la conception à la fabrication.

Un secteur cintrage à façon faisant appel à des procédés très différents selon les types de profils, les formes, les quantités. Des opérations de parachèvement (soudure, débits, laquage) peuvent être réalisées.

Plusieurs familles de produits finis, reliés par des techniques communes, dans les domaines de la menuiserie cintrée et de la protection extérieure (auvents, marquises, toit découvrable…).

L’entreprise dispose de 4400 m2 de bureaux et ateliers répartis en 2 unités, sous-traitance et produits finis. Elle est implantée dans une zone industrielle très facile d’accès en proche banlieue lyonnaise.

Le savoir-faire de BVL SERRULAC :