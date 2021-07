BWT FRANCE

BWT - BEST WATER TECHNOLOGY

Notre nom définit notre mission : nous développons les meilleurs produits et prestations pour le traitement de l'eau.

Plus encore : l'eau est notre mission. Tous les jours, nous cherchons des solutions innovantes et nous nous efforçons de poursuivre le développement de nos produits et de notre entreprise.

Nous avons pour ambition de proposer à nos clients des installations, des technologies et des prestations pour le traitement de l'eau qui préservent les ressources de notre planète bleue.

Notre slogan « For You and Planet Blue » souligne notre mission : à savoir la volonté d'être une entreprise qui travaille dans l'optique du développement durable et avec le sens des responsabilités, que ce soit pour les besoins des personnes comme pour la préservation de notre Terre comme habitat unique.

„For You“

Les objectifs et produits de BWT sont orientés sur les êtres humains et leurs besoins. « You » désigne nos clients, nos partenaires et nos collaborateurs.

„For Planet Blue“

Indique d'une part le rôle central que joue l'eau sur notre « planète bleue », mais aussi le rôle qu'assure BWT dans ce cadre. Nous mettons en œuvre notre savoir-faire pour traiter les réserves d'eau limitées de notre planète et les rendre utilisables, toujours en accord avec la nature.

Nos Certifications

Nous concrétisons notre vision en nous soumettant à des organismes de contrôle et de certification indépendants. Grâce à une gestion de la qualité selon la norme ISO 9001 et au travail selon l'HACCP (Hazard Analysis Critical Control Points, un outil de gestion de la qualité dans le secteur alimentaire), nous visons l'excellence en matière de qualité des produits et de satisfaction client. Afin d'ancrer de manière pérenne la notion de durabilité dans toutes nos activités, la gestion de l'environnement et de l'énergie a été mise en place dans le respect des normes ISO 14001 et ISO 5001. Toutes les entreprises du groupe BWT se basent sur ces normes. Certaines de nos entreprises peuvent déjà faire valoir un grand nombre de certifications ISO. Cela confère l'assurance à nos clients et à nos partenaires que nous agissons et travaillons dans le respect des exigences les plus sévères.

Le savoir-faire de BWT :

PARTICULIER

Eau de boisson : L’eau BWT enrichie en magnésium, le meilleur de votre eau du robinet.

Eau de la maison : L’eau BWT Perla, la meilleure qualité d’eau pour votre maison avec la technologie innovante BWT.

Eau de la piscine : Le meilleur pour votre piscine et l’eau de celle-ci.

PROFESSIONNEL