C G L

CGL : Location de matériel pour le BTP et l’industrie.

La Compagnie Générale de Location (C.G.L.) est une société anonyme créée en 1963 à Bègles par les frères AURIÈRES (Etienne, Paul et Pierre).

La société s’est progressivement développée et compte à ce jour 33 agences, un Atelier central et un siège administratif et social, 250 collaborateurs participent à son développement.

L’activité consiste en la location de matériels professionnels aux entreprises de Travaux Publics, Bâtiment, Industrie et l’évènementiel, auprès des entreprises de ces différents secteurs.

Grâce à son réseau d’agences réparties sur l’ensemble du territoire national et sa gamme complète de location de matériel, CGL livre immédiatement et partout en France. Dans le cadre de sa politique SST, CGL est certifiée ISO 45001 depuis octobre 2019 pour la totalité de son périmètre.

Le savoir-faire de CGL :