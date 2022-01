C2AI : Architecte en solutions industrielles et environnementales

Actifs depuis 30 ans sur le marché national et international, nous sommes spécialisés dans le développement, la construction et la distribution d’équipements de contrôle et pilotage des fluides et de mesures environnementales.

Nous déployons notre activité auprès d’une large clientèle spécialisée et d’entreprises renommées. Notre réseau de 5 agences, réparties sur le territoire national et le Maghreb, nous rapproche de nos clients auxquels nous offrons le meilleur service.

Nos trois gammes principales sont l’instrumentation, le contrôle des fluides (actionneurs et vannes, contrôleurs) et la métrologie.

Nos secteurs d'activité :

Construction de machines et d’équipements

Contrôle de l’air et du froid industriel

Contrôle environnemental et performance énergétique

Distribution de matériel techniques

Le savoir-faire de C2AI :