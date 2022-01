CABLE EQUIPEMENTS est une entreprise française implantée à 25 km de Paris qui a été créée en 1996.

Comme son nom l’indique, CABLE EQUIPEMENTS fabrique et vend des équipements pour le câble (et non du câble).

En fait, nos équipements ne s’appliquent pas seulement au câble électrique, mais à tous les produits longs qui s’enroulent comme les câbles acier, les tuyaux, les gaines, les flexibles hydrauliques, les cordes, les sangles etc…

Notre choix :

Définir un périmètre de produits techniques professionnels

En devenir les spécialistes

Présenter l'offre la plus complète

Être dans une logique constante d'innovation

Fournir une prestation commerciale de qualité : compétence technique, réactivité, amabilité

Assurer la disponibilité en stock de la plupart des produits

Nos clients représentent donc des secteurs d’activité variés : bâtiment, BTP, industrie, évènementiel, services.

De grands groupes de la distribution, du bâtiment et de l’industrie nous font confiance.

Nous vendons dans tous les pays européens et dans de nombreux pays du reste du monde (nous avons des commerciaux parlant anglais, allemand, espagnol et portugais).

Nous sommes présents sur de nombreux salons en France, ainsi qu’en Allemagne, aux Pays-Bas et en Espagne.

Le savoir-faire de CABLE EQUIPEMENTS :