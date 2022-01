CABLERIE DAUMESNIL est un fournisseur de câbles électriques.

Plus de 50 ans d'expérience dans la fourniture de fils et câbles électriques aux grossistes en matériel électrique en France et dans le reste du monde.

Nous vous proposons des prestations adaptées à vos projets de développement.

Depuis 1968, CABLERIE DAUMESNIL commercialise fils et câbles électriques en indépendant à travers un important réseau de grossiste en France et à l'étranger. A la porte de Paris, un magasin de stockage de 7500m² gère les demandes de nos clients dans les plus brefs délais.

Chez CABLERIE DAUMESNIL, nous avons fait le choix de nous positionner en tant que partenaire plutôt qu’en simple fournisseur. Notre ambition est de créer une relation pérenne et gagnante avec nos clients grossistes en matériel électrique.

Nous nous adaptons à chaque situation, à chaque besoin, quel qu’il soit. Besoin d’une consultation pour des disponibilités en RNF, R2V ou HO7VK ? Notre équipe commerciale vous fournit une réponse rapide et personnalisée. Notre objectif est de connaître les besoins de nos clients et de leur proposer des prestations adaptées à leurs projets de développement.

Le savoir-faire de CABLERIE DAUMESNIL :