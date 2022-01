CABLES BARCIET, acteur reconnu depuis 1922 dans le câble en acier, sélectionne les produits les plus performants auprès de câbleries toutes certifiées ISO 9001. Le site d'Eragny-sur-Oise dispose d'une capacité de production d'élingues câble accompagnée d'un stock de plus de 1000 tonnes sur 10000 m2.

CABLES BARCIET est aussi distributeur exclusif en France des câbles haute technologie VEROPE.

Nous proposons également une large gamme de produits liés au levage et à la manutention : élingues en câbles, en chaine, en polyester, accessoires de levage et de manutention, palans, palonniers, poulies et réas… sans oublier un département « treuils ».

Tout comme les sociétés MARLEV au Havre (76), CERTEX Câbles BARCIET à Toulouse (31) et Bordeaux (33), BARCIET Manutention Services à Saint Herblain (44) et BARCIET Rhône Alpes à Miribel (01), Câbles BARCIET est intégrée au groupe FPMG. Cette couverture nationale nous permet d'être au plus près de nos clients.

Le savoir-faire de CABLES BARCIET :