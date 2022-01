La marque CABLOFIL® porte mondialement l'image d'efficacité et de qualité. Elle garantit que ses produits sont vendus dans tous les points du globe avec les mêmes propriétés et le même service.

Quatre unités de production en Europe et aux USA produisent mille kilomètres de CABLOFIL® par mois. Plus de 1200 distributeurs/stockistes en assurent la diffusion dans plus de 50 pays.

Organisé en qualité totale, CABLOFIL® a mis en place des moyens de contrôle à chaque étape du process, et veille à l'application de procédures strictes dans le but d'une satisfaction inconditionnelle de ses clients. Avec une capacité de 1200 km par mois CABLOFIL® produit 100% de ses chemins de câbles en fil dans ses 4 unités de productions en Europe et aux U.S.A. Innovateur et révolutionnaire, CABLOFIL® s'ouvre sans cesse de nouvelles perspectives.

La stratégie R&D de CABLOFIL® s'articule autour de 2 axes majeurs :

Offrir aux installateurs et aux bureaux d'études un produit innovant alliant fiabilité sécurité et économie

Comprendre les nouveaux enjeux technologiques.

Les nombreux brevets déposés sont les témoins de cette perpétuelle volonté d'innovation.

Le savoir-faire de CABLOFIL® :