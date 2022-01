CAD EQUIPEMENT SARL

CAD EQUIPEMENT est un distributeur de logiciels dédiés aux agences d’architectures, maîtres d’œuvres, bureaux d’études techniques et centre de formation certifié Qualiopi. Nous sommes aux côtés de nos clients depuis plus de 20 ans.

Fondée en 1998 par Patrice INFANTE afin de distribuer les logiciels Vectorworks et Artlantis, la société CAD EQUIPEMENT s’est spécialisée dans les systèmes informatiques dédiés aux agences d’architecture, aux maîtres d’œuvres et aux bureaux d’études techniques.

Fournisseur de solutions globales : logiciels, matériels, mises en service et formations, l’entreprise a vite connu un vif succès dans le monde de la CAO et du rendu photo-réaliste.

Rejoint par Alain BERTHO un an plus tard, ayant pour objectif d’enrichir l’offre en proposant l’intégration de nouveaux logiciels tels qu’Archicad et BIMoffice au catalogue, elle n’a cessé de croître grâce à l’ajout de nouveaux outils révolutionnaires comme SketchUp Pro, Rhinoceros, Twinmotion ou V-Ray. Nos maîtres mots n’ont pas changé : proximité et implication totale dans les projets de nos clients. Animés par la passion de notre métier, nous réactualisons sans cesse nos connaissances dans le domaine des évolutions technologiques.

Le savoir-faire de CAD EQUIPEMENT :